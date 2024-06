Arnautovic? „Er wird nicht der Stinkstiefel sein“

Das war 2016 anders, als Janko und Co. unter Marcel Koller durch die Qualifikation marschiert waren. „Nach der Auslosung hat jeder geglaubt, wir sind fix weiter.“ Am Ende kam in der Gruppenphase gegen Ungarn (0:2), Portugal (0:0) und Island (1:2) das Aus. Janko: „Die Erwartungshaltung ist nicht ganz so hoch wie damals, das kann ein Vorteil sein, weil der Druck nicht so hoch ist. Wir sind eine Nation, die aufzeigen kann, aber nicht muss.“