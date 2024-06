So stark macht BMW jetzt den Basissportler M2

Im BMW M2 leistet das Triebwerk (das übrigens im BMW-Werk Steyr gebaut wird) statt 460 künftig 480 PS. Das maximale Drehmoment steigt von 550 Nm bei 2650/min auf 600 Nm und wird statt bis 5870/min nun bis 6130/min. gehalten. Aber nur mit Achtgangautomatik. Mit manuellem Sechsganggetriebe (schön, dass sie das noch immer einbauen!) bleibt es bei 550 Nm – was genau dem BMW M3/M4 mit manuellem Getriebe entspricht. Diese beiden kommen in der Competiton-Variante derzeit auf 510 PS und 650 Nm, per Update steigt die Leistung demnächst auf 530 PS.