Aufruf zur Zählung von Amphibien und Reptilien

Sichtungen werden in die Datenbank eingetragen

Um mehr Licht in das Reptilien- und Amphibienleben zu erhaschen, wurde die Web-App „artenzählen.at“ als zentrale Meldestelle ins Leben gerufen, die aufgrund ihrer hohen Bedeutung für die heimische Biodiversität auch vom Klimaschutzministerium gefördert wurde. Hier können in wenigen und einfachen Schritten Sichtungen in die Datenbank eingetragen werden.