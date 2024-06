Gemeindebund fordert EU-Kommissar für Kommunen

Deutschland als Verbündeter Österreichs

Pressl war am 28. Mai bei der Sitzung des Hauptausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin. Und seine deutschen Kollegen haben ihm volle Unterstützung für die Forderung nach einem Gemeindekommissar zugesichert. „Die rund 85.000 Gemeinden und Städte in Europa sind die Demokratie-Nahversorger und Anker des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wer die Gemeinden ernst nimmt, stärkt Europa und daher müssen auch die Gemeinden und Städte mit all den Herausforderungen in der zukünftigen EU-Kommission den Stellenwert bekommen, den sie in der Lebensrealität der Menschen haben. Wir brauchen einen Kommissar, der die kommunale Ebene in der Kommission vertritt und unsere Herausforderungen versteht.“