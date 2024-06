1. Tageshospiz Österreichs wird in Linz eröffnet

20 Euro Kostenbeitrag pro Tag

Auch diese letzte Betreuung ist nicht gratis, pro Tag werden den Patienten 20 Euro Kostenbeitrag verrechnet. Dennoch ist das Tageshospiz eine begrüßenswerte, bundesweite Premiere, wie auch Gesundheitsreferentin LH-Vize Christine Haberlander betont: „Mit unseren starken Gesundheitspartnern arbeiten wir geeint an dem Ziel, schwer erkrankte Menschen in den letzten Wochen ihres Lebens in einen schützenden Mantel einzuhüllen.“ Alle Spitalsträger und das Rotes Kreuz sind involviert. Bis zum Jahr 2027 sollen landesweit, aufgeteilt auf fünf Standorte in den Städten, 40 stationäre und 30 Tageshospizplätze zur Verfügung stehen.