Mit Solarstrom zur Energie-Unabhängigkeit

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen: Was kann Österreich und was kann auch jeder einzelne hier tun?

Schon die letzten zwei Jahre waren die Menschen in großer Sorge und Angst: Bleibt es warm bei mir zu Hause, kann ich mir die Gasrechnung noch leisten. Wir können diese Angst überwinden. Sicherheit und Unabhängigkeit gibt es nur, wenn man seinen Strom und seine Wärme selbst produziert. Seinen Strom kann man mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage am Dach erzeugen und mit einem Speicher im Abstellraum jederzeit verfügbar machen. Seine Wärme kann man mit einer eigenen Luftwärmepumpe im Freien aus der Umgebungsluft produzieren.