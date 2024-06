Was würde sie heute denken?

Anne Frank hätte heute ihren 95. Geburtstag feiern können, wäre sie nicht vor fast 80 Jahren von den Nazis in den Tod geschickt worden. „Ich will noch fortleben nach meinem Tode“, schrieb sie in ihr berühmtes Tagebuch, mit dem dieser traurige Wunsch in Erfüllung ging. Dieses berührende Zeugnis eines Mädchens, das von Leben, Liebe und einer Zukunft träumte in einer Zeit, die ihr keine Zukunft ließ, ist bis heute eine der eindringlichsten Stimme gegen den Horror der Nazis.