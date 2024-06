Nach Mord an Mutter streitet Sohn weiter alles ab

Im Fall jener 69-Jährigen, die in der Nacht auf Sonntag tot in einer Wohnung in Innsbruck aufgefunden worden war, hat sich ihr tatverdächtiger 42-jähriger Sohn am Dienstag weiter nicht geständig gezeigt. Der Mann befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt. Über die Verhängung der Untersuchungshaft wurde noch nicht entschieden.