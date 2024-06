Tyson Fury landet völlig betrunken auf dem Asphalt

Sieben Kinder

Seit seinem Sieg über Weltmeister Wladimir Klitschko im Jahr 2016 ist Fury in der Box-Welt in aller Munde, doch danach fiel er in ein Loch. Depressionen, Alkohol und Drogen waren die Folge. Seine Frau Paris hielt immer zu ihm, schrieb in einem Buch über ihre Erlebnisse mit ihrem Mann. Ihrem einzigen. Mittlerweile haben die beiden sieben Kinder.