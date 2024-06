Endlich weniger Stau: Kreisverkehr stärkt Ortskern

Zu wenige Wirte im Ortskern

Ausgedünnt ist die Gastroszene. Mit dem Bräustüberl ist nur noch ein klassisches Wirtshaus übrig geblieben. Das Traditionshotel Post sperrte in der Corona-Pandemie zu und verkaufte das Haus. Nachdem es temporär zum Ausweichquartier für das Seniorenheim wurde, steht es jetzt dauerhaft leer - Tür an Tür mit dem alten Festsaal, der dringend saniert werden muss. Eine Kombination mit dem „Hotel Post neu“ wäre denkbar. Noch hat der Eigentümer aber kein Projekt auf den Tisch gelegt. Man hofft in Schwarzach, dass es sich nicht weiter zum Schandfleck entwickeln wird.