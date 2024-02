Gswb-Mieter auch im Pongau mit Problemen

Bisher meldeten sich Gswb-Mieter mit Beschwerden über untragbare Zustände überwiegend aus der Stadt Salzburg. Aber auch in anderen Bezirken ist die Situation schwierig, auch wenn Missstände wie wochenlang ausbleibende Reparaturen bisher nicht bekannt sind. „Wir haben in Schwarzach einige Probleme, die es auch in der Stadt gibt“, sagt der Schwarzacher Bürgermeister Andreas Haitzer (SPÖ).