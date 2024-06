Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die lebhafte Labrador-Hündin Eby (vier Jahre alt) hat in ihrem bisherigen Leben noch nicht viel kennengelernt. Die freundliche Fellnase ist mit anderen Hunden gut verträglich und geht brav an der Leine. Für die aufgeweckte Fellnase wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause am ruhigen Stadtrand gesucht. Interessenten können sich telefonisch 0699/166 040 74 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.