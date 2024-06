Hunde müssen raus aus Gswb-Wohnung

Nicole Brugger flatterte dieser Tage ein Brief des Wohnbauträgers Gswb ins Haus. In dem Schreiben heißt es: „Wir ersuchen Sie, Ihre Hunde umgehend aus Ihrer Wohnung zu entfernen und halten uns dafür den 21. Juni 2024 in Vormerkung.“ Denn: Die Haltung von Kampfhunden sei in dem Salzburger Wohnkomplex „Freiraum Maxglan“ ausdrücklich untersagt. Brugger kann das nicht verstehen: „Meine Frida und mein Junior tun niemandem etwas.“