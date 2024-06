Wahlbeteiligung lag mit 54,12% unter Wert von 2019

Rekordzahl an Wahlkarten angefordert

Auch die sehr hohe Zahl an angeforderten Wahlkarten hatte auf ein hohes Interesse am gestrigen Urnengang hingedeutet: Rund 15 Prozent der Wahlberechtigten bzw. 958.948 Personen haben laut Innenministerium eine solche angefordert. Das stellt einen Rekordwert bei EU-Wahlen dar – und zwar mit Abstand: Im Jahr 2019 lag die Zahl noch bei 686.249 bzw. rund zehn Prozent der Wahlberechtigten.