Wer hat die Nase vorn in Niederösterreich?

Drei Niederösterreicher stellen sich Wiederwahl

Dazu zählen ÖVP und SPÖ garantiert nicht: Denn mit gleich drei prominenten Parlamentariern sorgten diese beiden Parteien in den vergangenen fünf Jahren für eine starke blau-gelbe Stimme in Brüssel. Für den Weg dorthin hat Günther Sidl von der SPÖ bereits 165.000 Eisenbahnkilometer zurückgelegt. Im Wahlkampf hat er in der Heimat 250 Termine absolviert.