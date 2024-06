Hudson kämpft ums Finale, Vojta jetzt Rekordmann

„Medaille wäre ein Traum!“

Hudson will in Rom die große österreichische Tradition in dieser klassischen Leichtathletik-Disziplin fortsetzen. Sie reiht sich ein in die Liste großer Namen, angeführt natürlich von Olympiasiegerin Herma Bauma. Durchaus denkbar, dass sie als zweite Österreicherin nach Herma Bauma (Silber 1950) in Rom am Abend des 12. Juni im Frauen-Speerwurf eine EM-Medaille gewinnt.