NBA: Topstars beenden Negativserie der Bucks

Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard haben am Donnerstag die Niederlagen-Serie der Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA beendet. Beim 123:100 gegen die Utah Jazz kam das Duo zusammen auf 65 Punkte. Die Bucks hatten zuvor sechs Partien in Serie verloren – der Erfolg war erst der zweite Saisonsieg im achten Spiel für den Meister von vor drei Jahren.