ÖHB-Männer feiern Pflichtsieg gegen Türkei

Mykola Bilyk und Co. starteten wie erhofft in den ersten Vergleich mit der Türkei seit 18 Jahren: Die Hausherren lagen vor 2.000 Zuschauern rasch 5:1 voran. Zwischenzeitlich tat sich in der Abwehr aber die eine oder andere Lücke auf. Die Türken nutzten Abstimmungsprobleme der Österreicher und kamen immer wieder bis auf drei Tore heran. Beim Stand von 17:13 ging es in die Kabinen. Der schon zur Pause bei sechs Treffern haltende Sebastian Frimmel sagte im ORF: „Wir haben super Phasen, aber auch ein bisschen Chaos drin. Das müssen wir abstellen, was das Spiel am Sonntag betrifft.“