BSO-Präsident Niessl: „Sport ist kein Bittsteller“

„Investieren wir in Bewegung und Sport“

Abschließend setzte sich Niessl vor Beginn seiner zweiten fünfjährigen Periode als Präsident der Bundesport-Organisation Sport Austria als Ziel, „dass sich die Österreicher mehr bewegen, dass es mehr gesunde Jahre gibt.“ Man wolle die Politik mitunterstützen, dass man von der Reparaturmedizin mehr zur Prävention komme, auch im Hinblick auf die Problematik in der Pflege. „Die richtige Antwort ist, investieren wir in Bewegung und Sport, dann bleiben Österreicher länger gesund.“ Dies gelte auch für den Spitzensport und so könne man international noch erfolgreicher sein. „Nur so kann es gelingen, dass wir aus dem Sportland Österreich in den kommenden fünf Jahren tatsächlich eine Sportnation machen“.