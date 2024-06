„Wie grausam!“ „Tragödie“ bei Leichtathletik-EM

Vollgas trotz Jubel

„100 Meter vor dem Ziel habe ich zurückgeblickt und gesehen, dass ich 40 oder 50 Meter vor ihr lag, und ich dachte, sie würde mich nicht mehr einholen. Ich habe trotzdem noch alles gegeben, aber sie hat mich überholt. Obwohl ich gefeiert habe, bin ich Vollgas gelaufen. Ich bin sehr enttäuscht darüber, was passiert ist“, so Garcia-Caro mit Tränen in den Augen. Der Sieg ging übrigens an die Italienerin Antonella Palmisano vor ihrer Landsfrau Valentina Trapletti.