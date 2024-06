Keine Erholung: Weitere Gewitterzellen rollen an

Gewitter auch in Tirol

Die Gewitter am Samstagabend sorgten auch in vielen Teilen Tirols für mehrere Murenabgänge und damit auch stundenlange Einsätze für die Einsatzkräfte. In Reith im Alpbachtal wurde etwa auch ein Auto von den Schlammmassen erfasst. Zudem sorgte Hagel für bange Minuten, der Teile Tirols auch am Sonntag beschäftigen wird.