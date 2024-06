ÖFB-Team hat nun ein unerwartetes „Luxusproblem“

Beim 2:1 gegen Serbien überzeugten Kevin Danso und Maximilian Wöber in der Startformation und danach die eingewechselten Philipp Lienhart und Leopold Querfeld. Bei der Generalprobe wussten zunächst Lienhart und der wieder fitte Gernot Trainer zu gefallen, ehe Danso und Wöber in souveräner Manier übernahmen. Rangnick hat nun im ersten EM-Match am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich die Qual der Wahl. „Wir probieren, im Training und in den Spielen alles zu geben und dem Trainer die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen“, sagte Lienhart.