Warnung von Rangnick: „… dann wird es bitter!“

„Wenn wir so wie hier in der ersten Halbzeit gegen Frankreich spielen, wird es bitter. Dann haben wir keine Chance“, meinte Rangnick. Er sei aber überzeugt, auch gegen die starken EM-Gegner reüssieren zu können. „In dieser Gruppe können wir nur gewinnen.“ Wenn man Wahrscheinlichkeiten abschätzen wolle, solle man in einem Wettbüro nach den Quoten fragen. „Ich glaube nicht, dass wir da unter den Top zwei sind in der Gruppe.“