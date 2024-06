Österreichs finaler Test gegen Schweiz – ab 18 Uhr

Was nicht nur an der Pause für Marcel Sabitzer liegt, da der ÖFB-Teamchef vor dem Duell in St. Gallen bereits verriet: „Ich werde dem einen oder anderen Spieler die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln und in den Rhythmus zu kommen.“ Womit andere die Chance haben, ein letztes Mal durchzuschnaufen. Nebst der Rochade im Tor – Heinz Lindner steht erstmals seit März 2023 wieder im Nationalteam zwischen den Pfosten – scheint denkbar, dass Rangnick im Vergleich zum Serbien-Spiel die Abwehr völlig neu formiert: Daniliuc, der in Salzburg im Frühjahr neun seiner elf Einsätze als Rechtsverteidiger abspulte, könnte Posch ersetzen.