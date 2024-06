Neue Klinik Oberwart war günstiger, als geplant

GF Öller: Historischer Tag

In seiner Rede markierte der kaufmännische Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, Franz Öller, wichtige Meilensteine der neuen Klinik – von den Tagen der offenen Tür mit mehr als 25.000 Gästen bis hin zum Übersiedelungstag am 7. Mai. „Wir konnten an den Tagen der offenen Tür erleben, was es heißt, wenn Burgenländer wirklich angreifen. Diese Tage boten die Gelegenheit, die Klinik in einer einzigartigen Form kennenlernen. Sie wurden hervorragend umgesetzt – mit Spirit, und einem Team, in dem alle mitgeholfen haben.“