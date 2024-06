Baumgartner eiskalt: Das schaffte zuletzt Krankl

Christoph Baumgartner ist einfach nicht zu stoppen! Auch bei der EM-Generalprobe gegen die Schweiz am Samstagabend war der RB-Leipzig-Legionär für Rot-weiß-rot erfolgreich, er traf nun in fünf Länderspieleinsätzen in Folge. Das gelang im ÖFB-Trikot zuletzt Hans Krankl im Jahr 1976.