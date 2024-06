Zu scharf geschossen! ÖFB-Elf sorgt für Verspätung

„Bitte warten“, hieß es am Samstagabend beim Testspiel Schweiz gegen Österreich. In der Hälfte, in der sich das ÖFB-Team aufgewärmt hatte, gab es ein Problem beim Tor, genauer gesagt ein Loch im Netz. „Da haben wir zu scharf geschossen, das ist mir selbst auch ein paar Mal passiert“, schmunzelte ServusTV-Experte und Ex-ÖFB-Kicker Florian Klein.