Scheiblehner bleibt auf eigenen Wunsch bei BW Linz

„Wir haben von Anfang an betont, dass wir mit unserem Cheftrainer sehr zufrieden sind und mit ihm in die neue Saison gehen wollen. Gerald hat uns aber unabhängig von den Verhandlungen mitgeteilt, dass er ohne weitere Gespräche bei uns bleiben möchte, um den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiter zu gehen“, so Geschäftsführer Christoph Peschek.