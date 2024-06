EM-Aus fix! Hochkarätiger Ausfall im ÖFB-Team

Alexander Schlager hat den Wettlauf gegen die Zeit verloren. Weil der Salzburg-Keeper nicht rechtzeitig fit wurde, schaffte er es nicht in den finalen EURO-Kader. Das verriet ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Freitag. „Wir haben das gemeinsam besprochen, es würde einfach zu früh kommen“, so der Deutsche. Schlager hatte Anfang Mai beim Match gegen Rapid die Meniskusverletzung beim Aufwärmen erlitten. Der 15-fache ÖFB-Teamtormann ist der nächste hochkarätige Ausfall nach jenen von David Alaba, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic. Schlager fungierte in der EM-Quali als Österreichs Einsertormann, als wahrscheinlicher Ersatz gilt Patrick Pentz.