VSV baggert weiterhin an einem fixen KAC-Abgang

Vor allem in der zweiten Saisonhälfte und in den Play-offs hat KAC-Verteidiger Thomas Vallant in der abgelaufenen Saison überzeugt – trotzdem reichte es zu keinem neuen Vertrag. In Villach ist er weiterhin ein heißes Thema. Die Rotjacken starten in der Champions Hockey League im September auswärts in Frankreich.