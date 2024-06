Sie kontrollieren Jausenboxen auf Schweinefleisch

Seit immer mehr Schüler aus streng muslimischen Familien Wiener Schulen besuchen, bin ich sehr skeptisch. Viele scheinen nur körperlich hier zu leben. Ihre Köpfe und Herzen sind in den Herkunftsländern. Österreich ist ihnen fremd, manchmal sogar bedrohlich. So werden Jausenboxen der Sitznachbarn auf Schweinefleisch kontrolliert und 8-jährige Mädchen, die in kurzen Hosen turnen, beleidigt. Manche Klassen wären mit palästinensischen und durchgestrichenen israelischen Fahnen tapeziert, hätten Lehrer nicht eingegriffen.