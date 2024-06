„Wer gemobbt wird, will nicht mehr in die Schule“

An Orten, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, entstehen Konflikte. Davon ausgenommen sind auch oder gerade Schulen nicht. Aktuelle Statistiken malen ein erschreckendes Bild: So hat sich die Zahl der Straftaten an Wiens Schulen von 2021 auf 2023 von 962 auf 1932 mehr als verdoppelt. Ab Herbst wird es an allen Schulen des Landes ein verpflichtendes Kinderschutzkonzept geben. Die Stadt selbst geht aber auch eigene Wege, etwa mit ihrem Projekt „Respekt: Gemeinsam stärker“, das gestern im Rathaus seinen Abschluss fand. Die „Krone“ war vor Ort un hat mit den Schülern gesprochen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.