Rote Teufel konnten sich Titeltraum nicht erfüllen

Was für die Roten Teufel am Schluss aber nicht reichen sollte. In einer hochklassigen Partie hatten die Linzer schon die Nase vorn. Im zweiten Abschnitt kämpfte sich Hard heran, 20 Sekunden vor der Schlusssirene verwandelte Ante Tokic einen Siebenmeter zum 27:27-Ausgleich, brachte die Teufel damit in die Verlängerung. Die Halle tobte.