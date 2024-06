Überholmanöver ging schief – drei Verletzte

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr am Mittwoch gegen 21.40 Uhr auf der B 65 in Richtung Kainbach. Nachdem er zwei Pkw überholt hatte, geriet der Mann in einer Linkskurve von der Straße ab, das Auto überschlug sich und blieb an einem Waldrand liegen.