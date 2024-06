Appell an 500.000 | „Ins Verderben“

„Ins Verderben“. Er verstehe es vielfach, wenn man die Freiheitlichen wählen möchte, schreibt Martin. Doch er rät davon ab. Unter anderem wegen des Friedens, „der äußere und innere“. Denn einerseits werde „ein wiedergewählter US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit Xi Jinping und Wladimir Putin die Welt so aufteilen, dass es für uns in Europa immer unwirtlicher werden wird“. Und „während unsere Vorfahren eine aggressive Sowjetunion fürchteten, sollten wir jetzt die russische Desinformation viel ernster nehmen“. Martins These: „Die Nähe der FPÖ zu russlandfreundlicher Politik ist belegt. Ein ausgrenzender Nationalismus im Stile der FPÖ wird uns in Österreich nur in die Isolation führen.“ Menschenverachtung sei keine Lösung. „Wer hetzt, erntet Hass.“ Besonders bedrückend findet Martin auch die FPÖ-Haltung in der Klimafrage, er sieht „außer im Leugnen und Zynismus“ keinen Beitrag der FPÖ zur Lösung dieser existenziellen Frage. Und so kommt Hans Peter Martin zum dramatischen Schluss: „Parteien wie die FPÖ führen Österreich und auch Europa ins Verderben. Wo sie an der Macht sind, schränken sie die Demokratie ein. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber. Das sollte nicht für Österreich gelten.“ Harte, klare Worte. Garantiert Worte, die heftigen Widerspruch provozieren.