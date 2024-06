Motorradler verloren Kontrolle und stürzten schwer

Sturz in angrenzendes Feld

Fast zeitgleich ereignete sich in Obsteig im Bezirk Imst ein Motorradunfall: Nach einem Kurvenverlauf geriet ein 37-jähriger Motorradler aus Österreich über den Straßenrand hinaus und stürzte in das angrenzende Feld. Der Lenker wurde am Bein unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck verbracht.