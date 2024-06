Wehrfähige Ukrainer auf Heimattrip müssen bleiben

Betrifft auch Doppelstaatsbürger

Demtschenko erklärte, dass die Ukraine in dem Zusammenhang auch eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht mehr anerkenne. Die US-Botschaft in Kiew riet Ukrainern, die auch über eine US-Staatsbürgerschaft verfügen, nicht mehr in die Ukraine einzureisen, wenn sie „nicht auf Dauer in der Ukraine bleiben wollen“.