„20er“ wird bis ins letzte Eck des Landes gefeiert

Aktuell läuft Festival in Straden

Und diese Erfolgsgeschichte soll heuer weitergeführt werden: Aktuell lädt man etwa zum „ARTigKlassisch & La Notte“-Festival in Straden, bei dem man Klassiker des Theaterkanons in neuer Form zu sehen bekommt. Am 6. Juni etwa „Lola Blau“ von der deutschen Sarah Kathi, tags drauf „Robin Hood“ für Kinder und für Erwachsene „Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)“ vom Hofspielhaus München.