„So erlebte ich Ausbildung zum US-Elitesoldaten“

Jeder Zweite in ersten Tagen ausgeschieden

Im Lehrsaal des Jägerbataillons 12 in Amstetten treffen wir den 25-Jährigen. Seit März ist er zurück aus den USA, der Körper ist wieder regeneriert. An seiner Uniform prangt der „Ranger“-Tab, ein kleines Stück Stoff, das ihn viel Blut und Schweiß gekostet hat. Denn schon das Auswahlverfahren war hart: Von 300 Kursplätzen hatte die US Armee fünf Plätze an internationale Teilnehmer vergeben, einer davon war Mario C. „In der ersten Woche gab es ein Auswahlverfahren. 20 Kilometer Eilmarsch mit 25 Kilo Gepäck in unter drei Stunden, 49 Liegestütz, aber auch Orientieren im Gelände. Plötzlich waren es nur mehr 150 Teilnehmer.“