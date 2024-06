Gemeinde Fischlham hat jetzt wieder ein Geschäft

Fleisch, frisches Gemüse, ein eigenes Brot, Säfte, Fisch, Milchprodukte – im neuen Hofladen „SilberBauer“ von David Wieshaider (27) und seiner Freundin Nicole Gumplmayr (28) in Fischlham gibt’s alles, was das Herz begehrt – am 16. Mai öffnete das junge Paar zum ersten Mal.