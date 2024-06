„So etwas haben wir bisher noch nicht erlebt!“

Genau so schnell haben auch die Bürmooser angepackt. Rund 40 Keller standen am Montagnachmittag unter Wasser. Auch jener von Karl Heinz Brettl: „Ich wohne schon seit den 70er Jahren hier, aber so etwas hat es bis jetzt noch nicht gegeben.“ Bei der Nachbarsfamilie von Karl Heinz Pfeffer hat es im Keller sogar den Estrich nach oben gedrückt. Den glatten Fliesenboden ziert jetzt eine Treppe mitten im Raum. „So schlimm war es noch nie,“ berichtet er. Seit 20 Jahren wohnt Michaela Heberling am Kaiserbach. „Der ist noch nie übergangen“, erzählt sie. Am Dienstag war der Keller bereits ausgeräumt und trockengelegt. So schnell geht es bei Erwin Strobl nicht. Er muss auf eine Spezialfirma warten, die rund vier Tonnen nasse Pellets abtransportieren kann. „Da kannst du nichts machen. Wenn man die Bilder aus Deutschland sieht, sind wir noch gut davon gekommen.“