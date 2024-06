Hochwasser hält Süden Deutschlands in Atem

Salzburg dürfte glimpflich davonkommen

Die Wassermassen hielten sich in Salzburg am verlängerten Wochenende noch in Grenzen: Spitzenreiter war vor allem im Norden der Samstag. In der Landeshauptstadt fielen in 24 Stunden 55 Liter Regen. Sonntagabend setzte dann auch in den Gebirgsgauen starker Regen ein. In Mittersill wurde an der Salzach kurzfristig die Meldegrenze von knapp vier Metern erreicht. Kurt Kollmann hat als Feuerwehrchef von Mittersill ein geschultes Auge, wenn Hochwasser droht: „Solange es so kalt ist und im Gebirge weit herunter schneit, gibt es noch keinen großen Grund zur Sorge“, ist er froh.