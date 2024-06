Die „Goldene Note“ erfüllt in Gmunden Träume

Die elfjährige Musikerin aus Zwettl an der Rodl hat besonders flinke Finger: Sie spielt Klavier, Geige, Cello. „Und Oboe, sogar schon fünf Jahre“, erzählt sie. „Natürlich übe ich jeden Tag, es kommt aber auch darauf an, wie stressig es gerade in der Schule ist.“ Ihr Fleiß hat sich nun ausgezahlt. Das junge Talent überzeugte die Jury der ORF-Talenteschmiede „Die Goldene Note“ und gewann heuer in der Kategorie Blasinstrumente.