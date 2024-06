9 Jahre Haft für Dealer: „Drogen beruhigten mich“

Wegen Suchtgifthandel und unerlaubtem Umgang mit Drogen stand ein Afghane in Graz vor einem Schöffengericht. In nur drei Monaten soll der mehrfach vorbestrafte 38-Jährige drei Kilogramm Heroin und Crystal Meth verkauft haben: „Was ich in meiner Heimat sah, hat mich verändert“