Schon wieder Messerstiche in Favoriten: Festnahme!

Es ist bereits die zweite Messerattacke in Wien-Favoriten in dieser Woche: Nach dem in der Nacht auf Montag ein 30-Jähriger niedergestochen wurde – er schwebt aktuell in Lebensgefahr – ist es um 16.20 Uhr am Keplerplatz schon zum nächsten Angriff gekommen. Der Verdächtige wurde festgenommen.