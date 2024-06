Donau in Linz bereits über die Ufer getreten

Hochwasserschutz aufgebaut

In Linz hatte die Donau am Dienstagmorgen einen Pegelstand von 6,80 Meter, da beginnen bereits erste Überflutungen des Urfahraner Marktgeländes. Und die Experten rechnen damit, dass das Wasser in den kommenden Stunden noch einmal 30 bis 40 Zentimeter ansteigen wird. Auch entlang der Donau wurde in der Nacht vielerorts der mobile Hochwasserschutz aufgebaut.