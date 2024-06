Dortmund kassiert Millionen dank Pleite gegen Real

Weitere zehn Millionen Euro

Der damalige Transfer hatte dem BVB eine Ablöse in der Höhe von 103 Millionen Euro eingebracht. Und nun folgt der nächste Geldregen: Weil Bellingham in seinem ersten Jahr bei Real die „Königsklasse“ gewinnen konnte, kassiert Dortmund eine Nachzahlung in der Höhe von 4,5 Millionen Euro. Insgesamt darf man sich in diesem Sommer über mehr als zehn Millionen Euro an Nachschlägen aus Madrid freuen, das berichtet die „Sport Bild“.