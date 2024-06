Dortmund gegen Real Madrid, LIVE ab 21 Uhr

In der K.o.-Phase hat Real mit RB Leipzig im Achtelfinale und zuletzt im Semifinale Bayern München bereits zwei deutsche Vertreter eliminiert. Folgt im Finale der dritte Streich? So oder so wird einer der Eckpfeiler der Mannschaft in London seine letzten Minuten im Vereinsfußball bestreiten: Toni Kroos beendet nach der EM in seinem Heimatland Deutschland die Karriere. „Ehrlich gesagt, denke ich dabei sehr wenig an mich. Es ist das wichtigste Spiel überhaupt für die gesamte Mannschaft und das wollen wir erfolgreich bestreiten“, sagte der 34-Jährige. Unglaubliche 22 Titel in zehn Jahren gewann der Mittelfeld-Maestro mit den Königlichen. Nummer 23 soll am Samstag folgen.