Fix! Mbappe wechselt ablösefrei zu Real Madrid

Nicht in 25-köpfigen Olympia-Kader berufen

Durch den Wechsel nach Madrid wird es für Mbappé womöglich aber nichts mit dem erhofften Einsatz bei den Olympischen Spielen in Paris. Am Montag wurde der Torjäger von Trainer Thierry Henry wohl wegen des Widerstands von Mbappés künftigem Arbeitgeber nicht in den vorläufigen 25-köpfigen Kader berufen.