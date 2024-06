Nur beim Schützenkönig ging der Meister leer aus!

Für viele Trainer gehörten sie schon vor der Saison zum Favoritenkreis und sorgten auch auf dem Feld bereits nach wenigen Runden für viel Kopfzerbrechen bei der Konkurrenz. Denn in der heurigen Ostligasaison führte kein Weg an Meister Rapid II vorbei. Grün-Weiß schaffte den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Liga, dominierte auch bei den Zahlen – mit 21 Siegen, 73 Toren und nur 25 Gegentreffern ist man überall die klare Nummer eins. „Eine super Geschichte, wir haben uns den Titel absolut verdient“, strahlte Trainer Jürgen Kerber.